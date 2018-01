ELEZIONI: SALVINI, CANDIDATURE IMPORTANTI IN LISTE LEGA, ANNUNCI IN SETTIMANA

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Ho in testa le mie liste e già questa settimana annuncerò nomi importanti, candidature importanti, che renderanno chiaro come la Lega sia un movimento in crescita e diverso dagli altri. Che gli altri si facciano le loro liste che noi ci facciamo le nostre". Lo afferma Matteo Salvini, conversando con i cronisti a Montecitorio.