ELEZIONI: SALVINI, CENTRODESTRA SOPRA 40%, SPERO 0,1 PIù DI FI

8 febbraio 2018- 08:58

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Penso che il centrodestra supererà il 40 per cento e quindi non avrà bisogno in Parlamento di chiedere aiutini, aiutoni, una vocale una consonante". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24. "Poi all'interno del centrodestra basta lo 0,1" in più rispetto a Forza Italia, "perché significa che la nostra coerenza, il nostro coraggio, la nostra concretezza, come sento ogni giorno, sono assolutamente premiate. Il mio grande orgoglio di queste settimane è che sto trovando nelle piazze tantissima gente che non votava da tanti anni che mi dice mi fido". Il leader della Lega afferma poi che se non ci fosse alcuna maggioranza occorrerebbe "assolutamente" tornare al voto. "Cosa trova pezzi di accordo Pd, Cinquestelle, Responsabili, Scilipoti? La Lega non è disponibile a nessun ragionamento di questo genere".