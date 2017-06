ELEZIONI: SALVINI, DRAGHI PREMIER? ASSOLUTAMENTE NO

7 giugno 2017- 18:15

Treviso, 7 giu. (AdnKronos) - "Di burocrati europei ne abbiamo già visti e subiti abbastanza, Mario Monti in primis. Perciò, a Mario Draghi dico assolutamente no, mai con il sostegno della Lega, abbiamo già visto cosa hanno portato i tecnici agli italiani". Così il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini all'ipotesi lanciata da Silvio Berlusconi di candidare a premier il presidente della Bce, Mario Draghi."La politica si riprenda il suo posto e il suo orgoglio. Non siamo disposti - ha concluso Salvini - a sostenere minestroni, inciuci o imposizioni di Bruxelles".