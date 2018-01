ELEZIONI: SALVINI, IN PROGRAMMA CENTRODESTRA ANCHE OBBLIGO LAVORO IN CARCERE

20 gennaio 2018- 16:28

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - "Lavoro obbligatorio in carcere per tutti i condannati in via definitiva, come in Austria, per aumentare gli stipendi degli agenti di Polizia penitenziaria. Lo proporrò come integrazione al programma del centrodestra” Così il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini.