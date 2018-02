ELEZIONI: SANGALLI, PRIORITà FUTURO GOVERNO CLAUSOLE IVA E PRESSIONE FISCALE

1 febbraio 2018- 18:30

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - "Sono due le priorità che governo e parlamento devono mettere in campo: la prima è quella evitare che scattino le clausole di salvaguardia dell’Iva anche per il 2019; la seconda è quella di proseguire nella riduzione della pressione fiscale, per raggiungere stabilmente quel 2% di crescita che consentirebbe alle famiglie di fare di più e alle imprese di ritornare ad investire". Lo afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli a margine del convegno milanese sui trent'anni di Assintel, associazione nazionale delle imprese Ict. “ Noi ci auguriamo che ci sia una stabilità di governo perché certamente un’incertezza danneggerebbe soprattutto il mondo delle imprese, e di conseguenza le famiglie".