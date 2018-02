ELEZIONI: SCOMA, PINOCCHIO DI MAIO CONTINUA A MENTIRE AGLI ITALIANI

6 febbraio 2018- 12:15

Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - “Il Pinocchio Di Maio continua a mentire agli italiani". Lo sostiene il senatore Francesco Scoma, vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia, che aggiunge: “Il compitino di questi giorni è continuare a sostenere, in maniera falsa e in piena simbiosi grillina, che ‘in Sicilia sono stati votati dal 35% degli elettori’ e che ‘Berlusconi è il responsabile della bomba sociale sui migranti’. Consigliamo Di Maio, di informarsi bene prima di ripetere le bufale che ogni giorno la Casaleggio e associati gli propina. L'ho informiamo che in Sicilia, alle scorse elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, il suo partito ha sommato il 26,67%, quasi il 10% in meno di quanto continua a sbandierare al mondo intero mentendo sapendo di mentire. Inoltre –prosegue Scoma - farebbe bene a rileggersi le cronache dei giornali dell’epoca che raccontano che con gli accordi siglati dal Presidente Berlusconi, si interruppero gli sbarchi dei migranti sulle coste siciliane. Ma si sa il candidato premier dei grillini, vuole mettere a frutto i suoi 490 clic tentando di fare il tuttologo con quello che quotidianamente gli propinano dalla sede milanese ripetendo le storielle false come fosse un pappagallo”.