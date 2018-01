ELEZIONI: SCONTENTO M5S PER EX DEI PARTITI ORA IN LISTA, 'IMBARCATI VOLTAGABBANA' (2)

31 gennaio 2018- 14:20

(AdnKronos) - Ovvero di raggiungere la maggioranza assoluta, trainati anche dai nomi provenienti dalla società civile ma visti col fumo negli occhi da parte degli attivisti -Facebook e i social pullulano di commenti al vetriolo- nonché da una pattuglia nutrita della vecchia guardia dei parlamentari grillini. "In tanti mi chiedono - racconta una deputata - perché dover fare banchetti o donare soldi per dei perfetti sconosciuti?''. Alcuni presentati in pompa magna dal candidato premier Luigi Di Maio al tempio di Adriano, i candidati negli uninominali "si stanno trasformando in un boomerang", è la convinzione di molti tra gli eletti della scorsa legislatura. Certo è che l'allerta su nuovi casi Veri è alta anche nei vertici, prova ne è che anche dai piani alti del Movimento arrivino domande allarmate ai cronisti: 'avete trovato altro?'.Ma il timore più diffuso, tra gli eletti nelle file del Movimento della scorsa legislatura, è che una volta entrati nei Palazzi "si faccia la fine di Scelta Civica, ricordate il partito di Mario Monti? - chiede un senatore - faceva dei professori e dei nomi altisonanti il fiore all'occhiello, e sappiamo bene come è finita...". Si temano cambi di casacca, addii e tradimenti una volta entrati nel Palazzo. E che il M5S, in sintesi, finisca per essere usato come un taxi. "E invece l'ultima volta sono rimasti tutti con noi?", fanno notare dai vertici del Movimento, ricordando che dei 162 parlamentari eletti nel 2013, solo 123 sono rimasti nei 5 Stelle, con una perdita di un quarto degli eletti.