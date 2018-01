ELEZIONI: SEGNALAZIONI A VERTICI M5S ANCHE DA CANDIDATI, VERIFICHE PARLAMENTARIE

26 gennaio 2018

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - Verifiche in corso nel M5S sulle candidature uscite dalle parlamentarie per la selezione di deputati e senatori. In questi giorni ci sono state decine di segnalazioni allo staff da parte di esclusi dalla corsa ma anche, a quanto apprende l'Adnkronos, di candidati che contestano il posto occupato in lista. Per lo più, viene spiegato, si tratta di segnalazioni riguardanti presunte cordate che avrebbero finito per favorire alcuni influenzando la composizione delle liste, stando almeno alle accuse mossa da chi chiede l'intervento dei vertici e del capo politico Luigi Di Maio in particolare. Ma c'è anche chi sostiene ci siano state forzature nell'applicazione del Regolamento per la selezione dei candidati pubblicato lo scorso 30 dicembre. Tra queste, ad esempio, la regola che prevedeva l'obbligo, per gli over 40, di proporre la propria candidatura esclusivamente al Senato, una norma in alcuni casi derogata per fronteggiare la questione posta dall'alternanza di genere prevista dalla legge elettorale.