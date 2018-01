ELEZIONI: SLITTA ASSEMBLEA +EUROPA, MAGI 'OVERBOOKING, SERVE ALTRA SALA'

10 gennaio 2018- 17:12

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Slitta l'assemblea di +Europa, convocata per sabato a Roma, che avrebbe dovuto sciogliere il nodo dell'apparentamento o meno con il Pd, dopo che Centro democratico di Bruno Tabacci ha offerto il simbolo per partecipare alle elezioni. "Nessun rinvio legato a temi politici", specifica Riccardo magi all'Adnkronos. "Abbiamo ricevuto tantissime richieste di partecipazione da tutta Italia e la sala che avevamo scelto è troppo piccola". Entro 48 ore verrà fissata la nuova data e la location dell'appuntamento. Sul versante politico, aggiunge Magi, "non ci sono novità sulla questione dell'apparentamento con il Pd. Dalla vicenda firme, non abbiamo più avuto contatti".