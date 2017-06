ELEZIONI: SORTE (FI), IN LOMBARDIA OTTIMO RISULTATO GRAZIE A BERLUSCONI

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Il dato vero di queste amministrative è che Forza Italia è stata protagonista e determinante. Abbiamo vinto in tanti comuni della Lombardia e in realtà come Como, Erba, Sesto San Giovanni, Desenzano e Monza andremo al ballottaggio, dopo un primo turno molto positivo. Quando il centrodestra è unito, è vincente". Lo afferma Alessandro Sorte, assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione Lombardia commentando i risultati delle elezioni amministrative in Lombardia."Siamo forti e competitivi - prosegue Sorte - e siamo pronti a tornare al governo. Per questo dobbiamo ringraziare il presidente Berlusconi e la coordinatrice regionale Mariastella Gelmini per il grande impegno sul territorio a supporto dei nostri candidati".