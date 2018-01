ELEZIONI: 'SPARITI' DAL BLOG, CAMBIANO LISTE CANDIDATI M5S

26 gennaio 2018- 13:02

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - Sono cambiate, anche se non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale. Come verificato dall'Adnkronos, ci sono state decine di modifiche nelle liste uscite dalle parlamentarie grilline, rese note domenica scorsa al termine del Villaggio Rousseau di Pescara. La lista dei candidati di Camera e Senato reperibile sul blog delle stelle -in formato Pdf- è cambiata, e non è escluso che altre modifiche avvengano nelle prossime ore, mentre vanno avanti le verifiche dei vertici grillini sulle candidature.Alcuni candidati sono 'spariti' dalle liste, altri hanno semplicemente cambiato collocazione. Non figura più nell'elenco, ad esempio, Gedorem Andreatta, candidato per la Camera in Veneto. Una corsa, la sua, finita nelle polemiche perché gestore di un hotel nel vicentino dove vengono ospitati i profughi. In Calabria non è più in lista al Senato Maria Pompilio, sostituita da Silvana Abate. Alla Pompilio, stando ai rumors locali, sarebbe stata contestata la candidatura di facciata: il marito, attivissimo a Palmi (in provincia di Reggio Calabria), in passato è stato candidato nell'Udc di Pier Ferdinando Casini. In Lombardia 1, collegio 03 Camera, salta il nome di Raffaella Loforte, seconda in lista al termine delle parlamentarie. "So che ci sono stati problemi con la residenza", spiega Manlio Di Stefano, deputato uscente. Dietro di lui ora, al posto di Loforte, figura Valentina Centonze, attivista della prima ora, spostata dal collegio 02 a quello dove è in corsa Di Stefano. (segue)