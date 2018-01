ELEZIONI: 'SPARITI' DAL BLOG, CAMBIANO LISTE CANDIDATI M5S (2)

26 gennaio 2018- 13:34

(AdnKronos) - Alla Camera c'è addirittura uno scambio di collegi: i candidati che ricadevano nell'area Cuneo-Alessandria hanno preso il posto di quelli del collegio di Torino. "Nessun mistero - dice all'Adnkronos Fabiana Dadone, capolista nel collegio Piemonte 2-01 - si tratta di una rettifica: nella prima stesura c'è stato un errore, ora è stato corretto. Io risultavo capolista nel torinese, ora lo sono a Cuneo, come è giusto sia".Il lavoro dello staff va avanti, sulla scia delle segnalazioni ricevute o delle verifiche fatte finora. "Se sono stati fatti errori nelle parlamentarie, recupereremo", aveva assicurato Beppe Grillo venerdì scorso, al Viminale per depositare il nuovo simbolo dei 5 Stelle. Ma di errori "non ce ne sono", aveva corretto il tiro Luigi Di Maio, candidato premier e capo politico del Movimento, riferendosi tuttavia ai tanti che, da tutta Italia, lamentavano di essere rimasti fuori dalle liste, al grido di #annullatetutto.Tornando alle modifiche apportate, il senatore uscente Maurizio Santangelo, ex capogruppo a Palazzo Madama, non risulta più capolista in Sicilia 1, al suo posto Antonella Campagna. Santangelo paga lo scotto dell'alternanza di genere previsto dal Rosatellum. Dallo staff intanto spiegano: "Le liste definitive sono quelle che verranno presentate ufficialmente, fino ad allora sono provvisorie e soggette a cambiamenti. Stiamo ricevendo segnalazioni e richieste di persone che si ritirano". (segue)