ELEZIONI: SPERANZA, NESSUNA ALLEANZA CON BERLUSCONI

23 gennaio 2018- 18:28

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Liberi e Uguali non si alleerà con Berlusconi”. Lo ha detto il coordinatore di Mdp – Liberi e Uguali Roberto Speranza intervistato a Matrix da Nicola Porro. "Noi prendiamo i voti per difendere delle idee. Per noi queste idee partono dalla progressività fiscale e dalla lotta alla precarietà nel mondo del lavoro. In Parlamento ci si confronta con tutti ma a partire da una posizione autonoma. Faccio notare invece che i programmi del Pd di Renzi e di Forza Italia di Silvio Berlusconi si somigliano moltissimo”, ha aggiunto.