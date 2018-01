ELEZIONI: SPERANZA, RENZI E BERLUSCONI HANNO STESSO PROGRAMMA

23 gennaio 2018- 20:41

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Gli elettori possono sapere che la differenza tra Liberi Uguali di Grasso e il Pd di Renzi è che, mentre il Pd di Renzi molto probabilmente si alleerà con Berlusconi, hanno lo stesso programma e Renzi ha realizzato la maggior parte dei punti di Berlusconi, Liberi e Uguali non si alleerà mai con Berlusconi. Noi con la destra non ci andiamo, lo abbiamo detto con grande nettezza, la nostra è una proposta alternativa". Lo ha detto Roberto Speranza di Leu a Matrix."Alla fine, il renzismo che cosa è stato? E’ stato la somma di un atteggiamento arrogante inaccettabile che credo sia uno dei motivi per cui il Pd è veramente in crisi. L’idea di uno che da solo risolve tutti i problemi, che ha sempre la risposta giusta a tutto… cioè non funziona così", ha aggiunto.