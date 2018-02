ELEZIONI: STARACE, INVESTITORI NON GUARDANO A QUELLO CHE SI DICE IN CAMPAGNA

15 febbraio 2018- 14:52

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Gli investitori statunitensi guardano all'Italia come ad una parte dell'Europa, come di un ponte di entrata in un sistema più grande. Quello che si dice in una campagna elettorale non è per gli investitori ma per chi deve votare. C'è una grande differenza con quello che poi si fa". Ad affermarlo, intervenendo alla presentazione dell'Ottavo summit l'International Business Exchange che si svolgerà a New York il prossimo 22 febbraio, è l'ad di Enel, Francesco Starace. In campagna elettorale, comunque, sottolinea Starace, "mi pare che nessuno ha parlato dell'uscita dall'Europa. Questo mi sembra importante ed è importante per gli investitori".