ELEZIONI: STRETTA FINALE CANDIDATI LEU, LISTE IN CHIUSURA

23 gennaio 2018- 20:21

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Liste in dirittura d'arrivo per Liberi e Uguali. Già domani potrebbe esserci l'ok di Pietro Grasso, che ha chiesto di seguire in prima persona la definizione delle candidature. Al momento ci sono alcuni punti fermi sebbene (è il ritornello di queste ore) le cose potrebbero cambiare fino all'ultimo minuto. Malumore nei territori dove l'elenco di chi non riuscirà a tornare in Parlamento è corposo. Tensioni in Sicilia, in Sardegna dove è scoppiata la grana 'paracadutati' che potrebbe costare il posto a Michele Piras, in Calabria dove l'ipotesi che Nico Stumpo (plenipotenziario sulle liste di Leu) corra come capolista nelle due circoscrizioni calabresi Nord e Sud sta provocando un terremoto locale. Al momento Pietro Grasso è candidato capolista a Roma e Palermo, Laura Boldrini a Milano anche se si parla di una possibile sfida con Marco Minniti nell'uninominale a Pesaro. Roberto Speranza è candidato nell'uninominale in Basilicata e nel proporzionale a Roma e in Toscana, Nicola Fratoianni a Pisa sia nell'uninominale che nel proporzionale e anche in Piemonte, Pippo Civati in Lombardia.