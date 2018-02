ELEZIONI: TAJANI, NON FACCIO CAMPAGNA ELETTORALE, TANTI HANNO RAPPORTI CON UE

15 febbraio 2018- 13:04

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Ci sono tanti che hanno rapporti con l'Unione europea. Io non faccio campagna elettorale e non parlo di questioni italiane, salvo quando si tratta di questione che riguardano l'Unione europea, come presidente del Parlamento europeo. Dopo il 4 marzo si apre una nuova fase ma io sono qui a fare il presidente del Parlamento europeo". Lo ha sottolineato Antonio Tajani, ospite di 'Radio anch'io', commentando le dichiarazioni di questa mattina di Silvio Berlusconi sul candidato premier di Forza Italia, che sono apparse un endorsement nei suoi confronti.