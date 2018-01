ELEZIONI: TENSIONI LEU, CIVATI 'SE LISTE COSì, VALUTEREMO CHE FARE'/ADNKRONOS

25 gennaio 2018- 18:49

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Al momento non ci sono novità... Vediamo stasera che viene fuori dal tavolo delle liste e poi ci riuniremo come Possibile e valuteremo che fare. Il nostro è un rilievo politico, non sui posti. O capiscono o ci rivediamo il 5 marzo...". Pippo Civati parla così all'Adnkronos mentre Liberi e Uguali si avvia a chiudere le liste per le politiche. E, in ore concitate come queste, il leader di Possibile adombra l'ipotesi di mollare Leu. "Decideremo insieme che fare". Non sarebbero state rispettate le 'regole d'ingaggio', definite ai primi di gennaio, sulle candidature. "Al Sud non c'è nessun candidato di Possibile, neanche in posizioni non eleggibili. I nostri iscritti se ne stanno andando tutti". Anche la posizione di Civati stesso, collocato a Brescia-Bergamo, non è assolutamente garantita. "Io non ho problemi, posso anche non tornare in Parlamento", spiega ma "se servivo solo a fare la foto insieme il 3 dicembre, me lo potevano dire... Facevo un Natale più tranquillo".La griglia delle candidature non è ancora chiusa. Anche perchè con il ritiro della disponibilità da parte del medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, si è assottigliata la quota Grasso. "Quando si fanno le liste gli scontenti sono sempre più di quelli contenti. E' fisiologico", diceva nel pomeriggio Nicola Fratoianni in Transatlantico.