ELEZIONI: TENSIONI LEU, CIVATI 'SE LISTE COSì, VALUTEREMO CHE FARE'/ADNKRONOS (2)

25 gennaio 2018- 18:49

(AdnKronos) - Eppure dai territori continuano a levarsi proteste che riempiono la pagine dei giornali locali. Il caso Abruzzo è tra i primi che sono stati segnalati con l'esclusione dei 'locali' come l'abruzzese Gianni Melilla per far posto alla calabrese Celeste Costantino (Si) e Danilo Leva molisano di Mdp. C'è il caso Nico Stumpo, capolista alla Camera sia nel Sud che nel Nord della Calabria. "Lì si viene eletti col 6 e dai sondaggi siamo lì lì sia al Nord che al Sud Calabria, quindi per non sbagliare...", riferisce un deputato di Leu.E poi la Sardegna dove arriverebbe l'emiliano Claudio Grassi con l'esclusione del deputato sardo Michele Piras. E poi c'è malumore per Guglielmo Epifani capolista in Sicilia. "Ma di cosa stiamo parlando? -dicono dal tavolo di via Zanardelli, dove si stanno ultimando le liste- ma è sempre stato così. Quante volte si viene candidati in una regione diversa dalla propria? E poi quanto sposterebbero eventuali addii sul territorio: lo 0,2, lo 0,3? E andiamo...". Si difende anche la richiesta di Pietro Grasso di candidare, in posizione sicura, il suo portavoce Alessio Pasquini: "Se chiede una persona di sua fiducia, non possiamo dirgli di no".