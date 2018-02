ELEZIONI: TOSI ANNUNCIA CANDIDATURA, MODELLO VERONA PER L'ITALIA

2 febbraio 2018- 14:08

Verona, 2 feb. (AdnKronos) - "Nei miei dieci anni da sindaco, dal 2007 al 2017, il Comune di Verona è diventato il quarto pagatore più veloce d’Italia e salda le fatture ai privati entro 15 giorni. Il territorio è diventato il terzo polo turistico del Paese. Abbiamo creato migliaia di posti di lavoro in più anche grazie alla riqualificazione di alcune zone degradate. A Verona sono state aggiunte 250 telecamere ed è una delle città più sicure d'Italia. Non sono io a dirlo: lo hanno certificato tutte le statistiche. Ora mi candido per esportare il modello Verona in tutta Italia". Lo ha dichiarato Flavio Tosi, candidato al collegio plurinominale del Senato a Verona, Padova e Vicenza, durante la presentazione ufficiale della sua candidatura a Verona. "Mai forse come in queste elezioni conterà la persona - ha aggiunto Tosi. - Il Paese ha bisogno di governanti che abbiano dimostrato coi fatti di sapere amministrare e di assumersi responsabilità. Le sparate elettorali servono solo a buttare fumo negli occhi ai cittadini e incentivano la sfiducia e l'astensionismo. È essenziale ridurre le tasse, ma bisogna farlo con proposte credibili: io propongo un tetto massimo alla pressione fiscale da inserire in Costituzione, e come soglia di partenza ritengo che il 23% avanzato da Berlusconi sia sensato".