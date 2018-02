ELEZIONI: TOSI ANNUNCIA CANDIDATURA, MODELLO VERONA PER L'ITALIA (2)

2 febbraio 2018- 14:08

(AdnKronos) - "Se invece in troppi continuano con la gara a chi promette di più, tra 30 giorni qualcuno giurerà che cancellerà totalmente la tassazione e restituirà pure qualcosa indietro. Propongo la “fattura fiscalmente nulla” perché gli imprenditori non possono continuare a pagare imposte su compensi virtuali che forse non incasseranno mai: prima ricevo i soldi per il lavoro svolto e poi verso la mia parte allo Stato. Chiedo il pugno di ferro nei confronti di chi delinque: basta criminali a piede libero. E quest’immigrazione di massa va finalmente fermata con fermezza e coraggio", conclude.