ELEZIONI: TOSI, PROBLEMA DI MAIO è INCAPACITà, NON ONESTà

15 febbraio 2018- 14:29

Verona, 15 feb. (AdnKronos) - "Magari il problema più grande dei Cinque Stelle fosse quello della mancata restituzione dei rimborsi da parte di alcuni loro parlamentari. Il guaio è che il loro candidato premier, così come la stragrande maggioranza dei grillini che in questi cinque anni sono stati in parlamento, non ha idea nemmeno di come si amministri un condominio, cosa peraltro che richiede una certa preparazione. Di Maio, non avendo alcuna esperienza in merito, non sa chiudere il bilancio di una circoscrizione, figuriamoci se riuscirebbe a far quadrare i conti del Paese. Dal punto di vista amministrativo è il nulla cosmico". Così Flavio Tosi, portavoce di Noi con l'Italia. "I pentastellati promettono soldi alla gente per stare a casa, sono contro ogni forma di progresso, sanno solo gridare contro tutto e tutti salvo poi scoprire che parte di loro sono esattamente come tutti quei furbi - centrodestra e centrosinistra, nessuno escluso - che nei decenni hanno ingannato gli italiani. Al governo e in parlamento serve solo chi sa amministrare, chi ne ha dato prova nei propri territori. E Noi con l'Italia annovera moltissimi amministratori locali che, a differenza di Di Maio, sanno come abbattere la burocrazia e rilanciare le imprese", conclude.