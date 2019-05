28 maggio 2019- 11:27 Elezioni: Treviso, a Codognè moglie sostituisce il marito sulla poltrona di primo cittadino

Treviso, 28 mag. (AdnKronos) - Arrivo trionfale del nuovo primo cittadino di Codognè nel trevigiano, del nuovo primo cittadino: Lisa Tommasella, 39 anni, della Lega ieri pomeriggio, dopo la certezza del risultato, è arrivata davanti alla sede del municipio sventolando una grande bandiera leghista e in sella ad un cavallo, che 'indossava' un drappo verde. Ed è stato un cambio di poltrona in famiglia, infatti Lisa Tommasella è subentrata sulla poltrona di primo cittadino al marito, Roberto Bet, anch'egli del Carroccio, che dopo due mandati non poteva più ricandidarsi.