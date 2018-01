ELEZIONI: UTILITALIA, PATTO PER SVILUPPO TRA POLITICA ED IMPRESE

31 gennaio 2018- 15:59

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "E’ necessario dare impulso a un nuovo percorso, ad un Patto tra lo Stato, le Istituzioni Locali, le aziende, i Cittadini e il tessuto economico e sociale del territorio. Un Patto che veda ciascuno responsabilizzato nel proprio ruolo, pronto a fare la propria parte, con una visione strategica di lungo periodo della politica nazionale, una sua declinazione a livello territoriale da parte degli enti locali e la competenza tecnica e attuativa delle imprese". Questo l’appello di Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia (la federazione delle imprese che si occupano di acqua ambiente e energia), al nuovo Parlamento e al nuovo governo lanciando, nel corso di questa campagna elettorale, una serie di incontri con i leader delle principali forze politiche dal Pd al Movimento 5 stelle, da Liberi e uguali a Forza Italia e Lega. Dopo il primo appuntamento con Luigi Di Maio (a dicembre), i prossimi incontri in programma saranno con Matteo Salvini, segretario della Lega, il 12 febbraio a Milano, e con Pietro Grasso, leader di Liberi e uguali, il 15 febbraio a Roma."Utilitalia - osserva Valotti - è disponibile ad un dialogo costruttivo con chiunque agisca per lo sviluppo del Paese e per il governo delle istituzioni. Pensando allo sviluppo dei servizi pubblici nel Paese ci sono alcuni aspetti indispensabili come, per esempio, il riconoscimento di un'autonomia nella gestione d'impresa, indipendentemente dall'assetto proprietario di natura pubblica, privata o mista; la promozione di condizioni normative e regolatorie che promuovano investimenti e qualità; un modello di impresa moderno e competitivo che investa nella crescita delle persone e nello sviluppo delle competenze; la valorizzazione in campo ambientale del paradigma dell'economia circolare in tutte le sue fasi; l’impegno verso soluzioni industriali e di innovazione tecnologica, in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi di strategia energetica ed ambientale".