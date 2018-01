ELEZIONI: UTILITALIA, PATTO PER SVILUPPO TRA POLITICA ED IMPRESE (3)

31 gennaio 2018- 15:59

(AdnKronos) - Migliorare la qualità della vita, dell’aria e dei servizi in questi luoghi, aggiunge il presidente di Utilitalia, "è una delle sfide principali per la politica. Un piano focalizzato sui centri urbani è necessario per uscire dalla logica dell’emergenza che periodicamente riguarda l’assetto idrogeologico, la qualità dell’aria, la gestione dei rifiuti o, il nuovo elemento climatico, l’alternanza tra siccità e alluvioni"."La politica e le istituzioni locali hanno nelle aziende di servizi pubblici anche dei partner naturali, già disponibili e diffusi sul territorio, per effettuare campagne di sensibilizzazione verso i cittadini, sulla riduzione dei rifiuti, sul risparmio idrico, sull’efficienza energetica - conclude Valotti - sono infatti i cittadini l’elemento determinante per decretare il successo di una politica energetica ambientale nazionale. Ma l’Italia è ancora divisa in questo. Il Paese non è omogeneo e i cittadini ricevono servizi diversi a seconda dell’area in cui vivono. Standard elevati di servizio si ottengono solo con la programmazione degli investimenti, con capacità industriali, ingegneristiche e progettuali. Capacità che dovrebbero essere accompagnate da misure incentivanti e da una semplificazione della governance del territorio. Aspetti sui quali la politica può fare molto".