ELEZIONI: VERDUCCI, DA M5S ACCUSE DEMENZIALI A CERNO

2 febbraio 2018- 16:28

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - "I 5 Stelle continuano con il vizio becero di stilare liste di proscrizione contro i giornalisti. Questa volta attaccano Tommaso Cerno, per il fatto di essere candidato con il Pd, con accuse meschine. Usano un metodo squallido, intimidatorio e, in più, hanno le idee parecchio confuse". Lo dichiara Francesco Verducci del Pd."Dimenticano di aver candidato anche loro -legittimamente- dei giornalisti, nelle persone di Gianluigi Paragone, Emilio Carelli e altri ancora. Ci vuole rispetto per i giornalisti, sempre e per tutti, non a seconda delle convenienze. Questi mezzi infimi forse cercano di nascondere il caso Dessì o l'incomprensibile 'occultamento' dei dati delle famigerate 'parlamentarie'", aggiunge."I 5 Stelle la smettano e comincino a dire la verità, come vogliono le regole della democrazia e del giornalismo", conclude l'esponente dem.