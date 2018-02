ELEZIONI: ZOGGIA A MARCUCCI, CHI VOTA PD VOTA LARGHE INTESE

7 febbraio 2018- 18:34

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Caro Marcucci votare Leu è l'unico modo per opporsi a destre e populismo. Le destre poi sono già ampiamente rappresentante nelle liste del Pd che ospitano un sacco di ex forzisti folgorati sulla via di Rignano". Lo dichiara in una nota Davide Zoggia, deputato di Mdp-LeU."Senza contare l'area di Verdini, che insieme all'indimenticato amico Berlusconi, ha consentito a Renzi di approvare la legge elettorale che ci porterà alle larghe intese. Le loro, perché noi sappiamo benissimo da dove veniamo e dove andiamo. Pensino a Casini e Lorenzin", conclude.