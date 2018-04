27 aprile 2018- 16:59 Elica: nominato nuovo Cda, confermati presidente e ad

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Il Cda di Elica, capofila di un gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, eletto oggi dall’Assemblea degli Azionisti, riunitosi sotto la presidenza di Francesco Casoli ha nominato Francesco Casoli e Antonio Recinella consiglieri delegati di Elica, attribuendo a quest’ultimo il ruolo di Ceo. Il Cda ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Elio Catania, Davide Croff, Barbara Poggiali, Cristina Finocchi Mahne e Federica De Medici, ritenendoli indipendenti; provveduto a nominare Elio Catania (Presidente), Davide Croff e Barbara Poggiali, amministratori indipendenti/non esecutivi, quali componenti del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione; provveduto altresì a nominare Davide Croff (Presidente), Elio Catania e Cristina Finocchi Mahne, amministratori indipendenti/non esecutivi, quali componenti del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità; designato il Consigliere indipendente Federica De Medici quale Lead Independent Director; identificato l’Amministratore Esecutivo, Francesco Casoli, incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.Il Collegio Sindacale della società, oltre ad aver verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri, ha svolto, con esito positivo, ed ha trasmesso al Consiglio la valutazione di indipendenza dei suoi membri. Alessandro Carloni, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, è stato nominato quale Dirigente preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, previo parere del Collegio Sindacale. Alessandro Carloni ha inoltre dichiarato di non possedere azioni di Elica spa.