10 giugno 2019- 20:46 Elicottero contro grattacielo a Manhattan

New York, 10 giu. (AdnKronos) - Un elicottero si è schiantato su un grattacielo di Midtown a Manhattan. L'incidente è avvenuto poco dopo le due del pomeriggio tra la Settima Avenue e la 51esima strada. Alcune fonti, tra cui la Cnn, parlano di almeno un morto, presumibilmente il pilota che era l'unico a bordo. Mentre per altre, non confermate, sarebbero cinque le persone rimaste uccise nello schianto. L'elicottero, ha detto il governatore di New York Andrew Cuomo, stava tentando un atterraggio di emergenza sul tetto. Lo schianto ha provocato un incendio, ora sotto controllo, ma per precauzione l'edificio è stato evacuato.