EMA: BIANCHI, CONTINUARE A LAVORARE UNITI PER CANDIDATURA MILANO

4 ottobre 2017- 17:47

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Ema è l'occasione che serve all'Italia per ricavarsi un ruolo di primo livello per quanto riguarda il turismo congressuale. Un altro passo avanti è stato fatto questa mattina con l'approvazione della mozione unitaria sulla candidatura di Milano a città sede dell'Agenzia europea per i medicinali". Lo sottolinea il sottosegretario al Turismo e deputato di Alternativa popolare, Dorina Bianchi. "Milano -aggiunge- ha tutte le carte in regola, continuando a lavorare così unitamente possiamo e dobbiamo arrivare a questo importante traguardo".