13 febbraio 2019- 18:33 Ema: Bracco, 'ok ricorso governo, trasferimento ad Amsterdam problematico'

Milano, 13 feb. (AdnKronos) - "E’ una buona notizia che il governo italiano, tramite l'Avvocatura dello Stato, abbia presentato un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro la decisione dell’Ue che assegna la nuova sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ad Amsterdam". Lo afferma Diana Bracco, che rappresentava il mondo delle imprese nella Cabina di Regia per la candidatura di Milano a sede Ema. "Noi, come sistema privato, denunciamo da sempre le falle di un processo di assegnazione che non ha coinvolto il Parlamento e ha affidato la propria scelta alla sorte. Ho letto su Le Monde con grande preoccupazione che lo stesso direttore dell’Ema Guido Rasi lamenta che il trasloco dell’Agenzia ad Amsterdam si sta rivelando molto complicato", aggiunge."Al punto che l’Ema è stata costretta a ridurre temporaneamente la propria attività; cosa gravissima perché, com’è noto, l’Agenzia si occupa della salute di milioni di cittadini europei. Rasi lancia un vero grido d’allarme, anche per l’emorragia di personale, soprattutto qualificato, a fronte delle incertezze legate alla precarietà della sistemazione nella capitale olandese. Viceversa, come dicevamo fino alla vigilia del sorteggio, oggi di nuovo ribadiamo che Milano - conclude la Bracco - offre garanzie immediate per il perfetto svolgimento delle attività dell’Ema".