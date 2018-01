EMA: BRACCO, UE RICONSIDERI ASSEGNAZIONE AD AMSTERDAM

29 gennaio 2018- 19:58

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - L'Unione europea riconsideri la decisione di assegnare la sede dell'Ema ad Amsterdam. E' quanto chiede Diana Bracco, presidente e ad del gruppo Bracco. "Sono passati poco più di due mesi dall’assegnazione dell’Ema ad Amsterdam e siamo tornati al punto di partenza. Ciò che sospettavamo è emerso alla luce dei fatti: mentre Milano metteva a disposizione una sede prestigiosa, subito operativa e addirittura gratis per un primo periodo, Amsterdam non soltanto a causa di gravi ritardi non avrà la sede definitiva pronta nei tempi richiesti, ma anche la sede transitoria risulta inadeguata", spiega. "Noi conosciamo bene l’importanza del lavoro dell’Agenzia per la salute di ben 500 milioni di cittadini e quindi auspichiamo che il prossimo Consiglio europeo ridiscuta la questione. Se la città estratta con il sorteggio nel ballottaggio non è in grado di garantire il trasferimento e soprattutto la funzionalità dell'agenzia nei modi richiesti le istituzioni europee hanno il dovere di riesaminare la proposta di Milano che, tra l’altro, fu la città più apprezzata nelle prime due votazioni”, conclude.