EMA: BUSSOLATI(PD), MARONI NON CONTROLLA LA SUA MAGGIORANZA

25 luglio 2017- 14:31

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - "Immaturità, scelleratezza e irresponsabilità. Solo questo evocano le imbarazzanti prese di posizione di alcuni consiglieri leghisti che, di fronte all’opportunità di vincere la partita di Ema, dimostrano di anteporre il loro provincialismo al futuro di Milano e dell’intera Lombardia". Così il segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, commenta le dichiarazioni di alcuni consiglieri regionali della Lega Nord che si sono detti contrari al rilascio dell'utilizzo del Pirellone come sede dell'Agenzia europea del Farmaco. "Ostentano sicurezza, ma questa vicenda dimostra ancora una volta come Maroni non controlli la sua maggioranza: se ne è capace, richiami all’ordine i suoi. Non vorremmo che fossero le grette scaramucce dei leghisti a rischiare di mandare a monte un risultato che - conclude - sta a cuore ai lombardi e a tutto il Paese".