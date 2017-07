EMA: CATTANEO (LOMBARDIA), PALAZZO PIRELLI DISPONIBILE AD ACCOGLIERLA

24 luglio 2017- 14:58

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - "L'Ema a Milano è una grande opportunità e ribadiamo la disponibilità di Palazzo Pirelli, sede del nostro Consiglio regionale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, in occasione della presentazione del dossier per la candidatura a sede dell'Agenzia europea per il farmaco. "Se il Pirellone potrà accogliere l'Ema, bisognerà lavorare per trovare una nuova sede al Consiglio regionale della Lombardia che non può restare nemmeno un giorno senza una sede adeguata" ha concluso.