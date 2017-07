EMA: CEO DOMPé, VISITA GENTILONI SEGNALE FORTE, CI CREDIAMO FERMAMENTE

20 luglio 2017- 17:30

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - "La visita del Presidente Gentiloni a Milano è un segnale forte ed evidente di come il sistema Italia stia cercando di fare squadra attorno ad un progetto importante in cui tutti crediamo fermamente". E' quanto afferma Eugenio Aringhieri, ceo Dompé e presidente del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria, a proposito della presentazione della candidatura di Milano a sede dell'Ema."Milano - dice all'Adnkronos - ha le carte in regola per giocare questa partita e vincerla. L’Italia e Milano possono far leva su un’attrattività e una spinta all’innovazione insita in tutto il settore", che, spiega ancora, "è favorita anche da una sinergia fruttuosa tra mondo pubblico e privato, da una comunità scientifica di primo livello e da un contesto industriale dinamico".Secondo Aringhieri, "se si pensa alle terapie avanzate, in Europa tre su sei sono italiane e, guardando alla Lombardia, la regione si conferma primo polo italiano del farmaco biotecnologico per presenza industriale, produzione e ricerca".