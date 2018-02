EMA: COMI, è ORA CHE GENTILONI CI METTA LA FACCIA

4 febbraio 2018- 11:40

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - Le speranze di veder riassegnata a Milano la sede dell'Ema "ci sono", a patto che "Gentiloni decida di metterci la faccia". Lo dice all'Adnkronos l'europarlamentare di Fi e vicepresidente del Ppe Lara Comi, dopo le ultime notizie secondo le quali sarebbe stata segretata parte della documentazione relativa alla candidatura di Amsterdam."Cosa aspetta Gentiloni -si chiede l'esponente azzurra- ad andare a Bruxelles? Il Primo ministro italiano ancora non si è fatto vedere, il ricorso doveva essere presentato tre mesi fa, temo che in questa partita qualcuno in Italia non voglia giocare. Noi come Parlamento europeo abbiamo fatto tutto quello che serviva, ma serve un gioco di squadra ed è ora che Gentiloni ci metta la faccia, perchè la questione è politica prima che tecnica".