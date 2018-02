EMA: COMI, è ORA CHE GENTILONI CI METTA LA FACCIA (2)

4 febbraio 2018- 11:40

(AdnKronos) - "Visto che in campagna elettorale cita tanto Macron, il nostro presidente del Consiglio segua il suo esempio, dato che non si tira indietro quando ci sono da tutelare gli interessi delle aziende francesi, spesso a scapito di quelle italiane. Non è vero che non abbiamo possibilità di ottenere la sede dell'Ema, le speranze ci sono e da italiana mi addolora vedere che non si voglia combattere con la giusta determinazione. Vedersi già sconfitti -conclude Comi- non è nel mio stile, ad altri forse piace sentirsi battuti in partenza".