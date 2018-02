EMA: DI MAIO, ESEMPIO DI SINERGIA ISTITUZIONALE NONOSTANTE RISULTATO

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - "Nel caso di Ema c'è stata un'ottima sinergia istituzionale. I parlamentari nostri europei hanno lavorato in connessione con il sindaco di Milano, con il presidente della Regione. Quindi forze politiche che magari hanno visioni diverse e si scontrano, quando è stato il momento hanno lavorato insieme". Così il candidato premier del Movimento 5 Stelle, incontrando gli imprenditori di Assolombarda, riferendosi alla importanza in Europa di "fare sistema tra forze politiche e istituzioni". "Il risultato poteva essere molto molto meglio, anche perché in questi giorni stiamo vedendo che chi si è aggiudicata Ema forse non ha la forza di gestire una tale aggiudicazione" conclude Di Maio.