27 ottobre 2018- 17:00 Ema: europarlamentari italiani, chi nega problema ignora danno a cittadini

Milano, 27 ott. (AdnKronos) - "Il voto del parlamento europeo che conferma il passaggio di Ema ad Amsterdam rappresenta l’ultima puntata di una vicenda che rimarrà tra le pagine più grigie della storia europea". Lo affermano, uniti, gli europarlamentari Danilo Oscar Lancini (Lega), Elisabetta Gardini (Fi), Patrizia Toia (Pd) e Marco Valli (Movimento 5 Stelle) in merito agli sviluppi della ricollocazione della sede dell'Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam."Come abbiamo già ricordato in passato -spiegano- i cittadini dell’Unione rimarranno inconsapevolmente e gravemente danneggiati dal trasferimento dell’Agenzia nella capitale olandese: le capacità operative verranno minate da una perdita significativa di personale (ben il 30% in meno) e i maggiori costi rispetto a Milano andranno a pesare sul bilancio". E, si chiedono, "quando ci troveremo ad avere meno protezione per la nostra salute e a dover pagare di più, chi spiegherà ai cittadini che ciò è dovuto ad una scelta presa in maniera completamente contraria a qualsiasi principio di trasparenza e correttezza? La Commissione si prenderà la responsabilità di non aver verificato le informazioni contenute nei dossier di candidatura? Chi ricorderà che Amsterdam ha modificato la propria proposta dopo essere stata scelta, peraltro con un semplice sorteggio?".