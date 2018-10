27 ottobre 2018- 17:00 Ema: europarlamentari italiani, chi nega problema ignora danno a cittadini (2)

(AdnKronos) - "Sostenere che il palazzo è in costruzione e tutto procede come previsto -avvertono gli eurodeputati- significa negare un ritardo che è evidente e che avrà conseguenze dirette sull’operatività dell’agenzia". E dunque "dovremo monitorare in modo minuzioso e puntuale le effettive capacità operative di una struttura fondamentale per la vita di milioni di persone". Del resto, "l’opacità di alcune decisioni non giova alle istituzioni europee e spetta proprio ai deputati europei esigere maggiore trasparenza. La politica è un’arte nobile quando rispecchia e difende la volontà dei cittadini, ma può trasformarsi in un’arma pericolosa quando si piega ad interessi diversi dal bene comune". Nella vicenda Ema, concludono, "purtroppo, si è scelta questa seconda strada; l'Europa non ha tutelato i propri cittadini e ha tradito i valori con i quali è stata fondata".