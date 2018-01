EMA: FONTANA, TRASFERIRE SEDE A MILANO

29 gennaio 2018- 21:10

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - "Che la sede migliore per l'Agenzia Europea del Farmaco fosse Milano lo abbiamo detto in tempi non sospetti e abbiamo lavorato per questo, rimanendo amareggiati e sbalorditi quando, in maniera bizzarra e discutibile, è stata scelta Amsterdam. Ora che le nostre perplessità sono confermate persino dal direttore esecutivo dell'Ema non ci resta che chiedere a gran voce che si ritorni su quella decisione e che la sede sia spostata a Milano". Lo afferma il candidato del centrodestra per la Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Su questa strada si è già mosso il governatore Maroni sollecitando il governo italiano e mi muoverò io da governatore. Ancora una volta il tempo è galantuomo e ha dimostrato la bontà delle nostre progettualità", aggiunge.