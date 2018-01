EMA: GALASSI (API), PORTARE SEDE A MILANO, HA COMPETENZE IN SETTORE FARMACO

Milano, 30 gen. (AdnKronos) - E' opportuno che la sede dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, venga trasferita a Milano, che con il suo territorio "ha una grande cultura ed esperienza nel settore del farmaco". Lo afferma Paolo Galassi presidente dell'Api, l'Associazione delle piccole e medie industrie, contattato dall'Adnkronos, dopo le criticità emerse sulla sede temporanea offerta da Amsterdam e in vista del ricorso che sarà presentato dal governo. "Era già assurdo che si fosse deciso in modo così casuale", con l'assegnazione della sede tramite sorteggio, e "senza considerare il ruolo importante dell'Italia nella medicina e nell'industria del farmaco", continua. "Il settore è solido e dinamico e abbiamo le migliori università nel settore. Cosa che si vede dall'interesse che le imprese svizzere e tedesche hanno per il settore italiano", sottolinea Galassi. "Indebolire questo settore in Italia sarebbe assurdo ed è ancora più assurdo portarlo in un Paese dove non c'è questa industria e questa cultura. Meglio che venga a Milano: diamo la sede dell'Ema a chi ha una cultura e una grande esperienza". In ogni caso il governo, attacca Galassi, "doveva muoversi subito, immediatamente dopo la decisione" presa dal Consiglio europeo, "ma il nostro governo, di qualunque colore esso sia, non ha un ruolo di peso in Europa".