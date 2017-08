EMA: GELMINI, GOVERNO GIOCHI AL MEGLIO QUESTA PARTITA

1 agosto 2017- 18:59

Milano, 1 ago. (AdnKronos) - "Milano ha tutte le carte in regola per poter ospitare l'Agenzia europea del farmaco e ha fatto bene la Regione Lombardia a proporre come sua sede un edificio simbolo come il Pirellone. Ora, però, tocca al governo. Perché dopo l’endorsement di Richard Horton, direttore della prestigiosa rivista scientifica The Lancet, Gentiloni e compagni non hanno più alibi". Così Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza Italia. "L'esecutivo giochi al meglio questa partita, senza incertezze e con la massima energia, perché portare l'Ema a Milano rappresenta una sfida importante da vincere per la Lombardia e per l'Italia", conclude.