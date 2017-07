EMA: GELMINI, MILANO TOP IN RICERCA BIOMEDICALE, SPERO GOVERNO VINCA SFIDA

20 luglio 2017- 13:39

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - "Milano ha tutti i requisiti per ospitare l'agenzia europea del farmaco; qui la ricerca biomedicale e farmaceutica è assolutamente al top, oltre al fatto che è la città dell'innovazione: sarebbe la collocazione naturale per l'Ema. Mi auguro che il governo riesca a vincere questa sfida". Lo ha detto all'Adnkronos Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza Italia e vice capogruppo vicario alla Camera. Per l'esponente azzurra, "avere la sede dell'Ema a Milano rappresenterebbe un risultato straordinario, particolarmente importante per la città", che "potrebbe così trovare nuovi spunti e nuove opportunità". "Ecco perché - sottolinea - spero che il governo si spenda su una battaglia vera e che riesca a portare a casa un risultato concreto". Del resto, "il professor Moavero (consigliere del premier Gentiloni per la promozione della dislocazione a Milano della sede dell'Ema, ndr) è la persona giusta per muoversi negli uffici europei e istruire al meglio la pratica". Dunque "mi auguro che il governo abbia l'autorevolezza e la capacità per aggiudicarsi questo importante risultato".