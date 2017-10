EMA: L'AGENZIA PROMUOVE GRATTACIELO PIRELLI E COLLEGAMENTI SU MILANO (2)

3 ottobre 2017- 21:34

(AdnKronos) - Quanto all'accessibilità alla nuova sede offerta da Milano, per l'Ema la connettività dei voli aerei verso le altre capitali europee è "molto buona" e "buona" verso destinazioni internazionali, come Tokyo. La disponibilità, frequenza e durata dei collegamenti dei trasporti pubblici tra l'aeroporto e la sede proposta sono "eccellenti". Ed "elevata" è la qualità e la quantità di strutture ricettive raggiungibili a piedi dal grattacielo Pirelli. A Milano, inoltre, si sottolinea nel documento, la disponibilità di scuole europee e internazionali per i figli dei funzionari e dei dipendenti dell'agenzia è "elevata". L'ultimo criterio, che valuta l'accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e sanitaria per i figli e i partner del personale dell'Ema è valutato meno positivamente. "Il sostegno all'occupazione non è indicato nell'offerta" di Milano. L'accesso alle cure mediche e alla previdenza sociale, invece, è "adeguato".