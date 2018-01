EMA: LEGA, DOPO ELEZIONI A BRUXELLES PER PRETENDERE ASSEGNAZIONE

22 gennaio 2018- 16:49

Milano, 22 gen. (AdnKronos) - "L'Agenzia Europea del Farmaco, dati gli enormi problemi di Amsterdam, deve essere assegnata a Milano, senza rifare nessuna gara. A marzo, quando il centrodestra tornerà al Governo del Paese, come Lega chiederemo che il primo impegno del nuovo ministro degli Esteri, il suo primo atto ufficiale, sia una trasferta a Bruxelles per pretendere, non chiedere ma pretendere, che l’Ema sia assegnata a Milano avendo già pronta e disponibile la sede del Pirellone". Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda