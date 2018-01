EMA: LEGALE RICORSO COMUNE, MILANO SEDE MIGLIORE, SORTEGGIO NON IDONEO/ADNKRONOS

31 gennaio 2018- 20:22

Milano, 31 gen. (AdnKronos) - Il sorteggio con cui lo scorso novembre è stata assegnata la nuova sede Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ad Amsterdam "non è un metodo idoneo a selezionare la migliore offerta", a maggior ragione laddove il confronto con Milano - la cui candidatura era molto accreditata con la possibile sede già individuata nel vecchio Pirellone - "già in quella fase mostrava una qualità diversa, tanto da aver meritato un punteggio nella prima fase significativamente inferiore". E' quanto afferma all’Adnkronos l’avvocato professore Francesco Sciaudone, managing partner di Grimaldi studio legale che ha curato il ricorso per il Comune di Milano insieme a Massimo Condinanzi, professore di diritto dell’Unione europea alla Statale di Milano.In particolare, Palazzo Marino ha presentato "un ricorso principale per chiedere l’annullamento dell’assegnazione e uno per ottenere una misura di urgenza", sottolinea l’avvocato Sciaudone. Il punto del contendere è il metodo utilizzato per il verdetto: "Il sorteggio non poteva essere utilizzato come metodo idoneo a selezionare la migliore offerta nella misura in cui le sedi, già inizialmente, mostravano sostanziali differenze qualitative". In sintesi: "Il sorteggio non può essere introdotto e utilizzato tra situazioni non omogenee".