EMA: LUNEDì PRESENTAZIONE CANDIDATURA MILANO, PRESENTE GENTILONI

20 luglio 2017- 17:19

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - Lunedì a Milano sarà presentata la candidatura della città per aggiudicarsi la nuova sede dell'Ema. Per l'occasione, sarà presente il presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, il professor Enzo Moavero Milanesi, consigliere del premier per la promozione della dislocazione a Milano della sede dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. L'evento si terrà alle 11 a Palazzo Pirelli, Belvedere Jannacci. Lo rende noto Regione Lombardia.