EMA: LUPI, RIMEDIARE A ERRORE, MILANO PRONTA

29 gennaio 2018- 20:10

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - "Crediamo che il nostro governo e le istituzioni europee debbano mettere in campo tutte le energie per rimediare a quello che possiamo definire un errore di valutazione fatto a suo tempo. Milano è pronta ed Ema non può aspettare". Così Maurizio Lupi, esponente di Nci-Udc, sui problemi riscontrati da Ema per il trasferimento ad Amsterdam. “I problemi che Amsterdam sembra avere nell'ospitare Ema sono la dimostrazione di quanto Milano fosse la sede più naturale, soprattutto alla luce del fatto che il capoluogo lombardo ha a disposizione un intero edificio, il Pirellone, che sarebbe stato immediatamente operativo", aggiunge Lupi.