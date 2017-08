EMA: MANDELLI (FI), COMPETIZIONE DURA MA VITTORIA POSSIBILE

1 agosto 2017- 17:21

Milano, 1 ago. (AdnKronos) - "La competizione è dura, ma Milano e l'Italia possono vincere sfida importante per contare di più in Europa". Così il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli, già firmatario di una mozione in materia sottoscritta da parlamentari di diversi schieramenti, interviene su Twitter sull'assegnazione della sede Ema. "Ci auguriamo che il governo faccia valere la bontà del nostro dossier e l'autorevolezza della nostra candidatura, forte della vitalità dell'industria farmaceutica italiana e del patrimonio scientifico e di ricerca che la sostiene. Soprattutto - conclude - è necessario lavorare affinché la scelta venga compiuta sulla base di criteri oggettivi per scongiurare il rischio che la decisione sia il frutto di accordi ed equilibri compensativi tra Stati membri".